У Тернополі зникли два підлітки

Увага! Поліцейські розшукують двох неповнолітніх!

Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування Соколовського Дмитра Володимировича 2009 року народження та Кондрат Марії Вʼячеславівни 2009 року народження. Діти 2 серпня близько 16 години вийшли з Тернопільського обласного комунального закладу соціальної підтримки виховання дітей і назад не повернулися.

Працівники поліції звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукуваних чи знаєте про їх місцеперебування, телефонуйте на спецлінію «102».