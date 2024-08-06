Жорстока нещадна війна вирвала із життя ще одного нашого мужнього захисника, збаражанина Володимира Артемовича, 1978 р.н.

Зустрічати траурний кортеж будемо завтра, у середу, 7 серпня, о 12 годині у Сквері Героїв.

Кортеж буде рухатись через доброводівське перехрестя.

Після спільної молитви повезуть Героя до його рідної оселі, що знаходиться на вулиці Уласа Самчука, далі – до церкви Христового Воскресіння, де відправлять парастас.

Чин похорону – у четвер, 8 серпня, о 12 годині.

Просимо прийти і гідно вшанувати нашого захисника, який вірно служив українському народу!