20:18 | 6.08.2024
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Пантеон Героїв 

Знову невимовний біль – загинув Володимир Артемович з Тернопільщини

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Жорстока нещадна війна вирвала із життя ще одного нашого мужнього захисника, збаражанина Володимира Артемовича, 1978 р.н.

Загинув сержант 4 серпня від поранення, отриманого поблизу Новомиколаївки Запорізької області, повідомляє міський голова Роман Полікровський.

😢💔Щиро розділяємо з родиною невимовний біль втрати близької людини.

🇺🇦🇺🇦🇺🇦Вічна слава Герою!

🇺🇦🚔Зустрічати траурний кортеж будемо завтра, у середу, 7 серпня, о 12 годині у Сквері Героїв.

Кортеж буде рухатись через доброводівське перехрестя.

Після спільної молитви повезуть Героя до його рідної оселі, що знаходиться на вулиці Уласа Самчука, далі – до церкви Христового Воскресіння, де відправлять парастас.

🇺🇦🙏✝️Чин похорону – у четвер, 8 серпня, о 12 годині.

🇺🇦💔Просимо прийти і гідно вшанувати нашого захисника, який вірно служив українському народу!

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