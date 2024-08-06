Знову невимовний біль – загинув Володимир Артемович з Тернопільщини
Жорстока нещадна війна вирвала із життя ще одного нашого мужнього захисника, збаражанина Володимира Артемовича, 1978 р.н.
Загинув сержант 4 серпня від поранення, отриманого поблизу Новомиколаївки Запорізької області, повідомляє міський голова Роман Полікровський.
Щиро розділяємо з родиною невимовний біль втрати близької людини.
Вічна слава Герою!
Зустрічати траурний кортеж будемо завтра, у середу, 7 серпня, о 12 годині у Сквері Героїв.
Кортеж буде рухатись через доброводівське перехрестя.
Після спільної молитви повезуть Героя до його рідної оселі, що знаходиться на вулиці Уласа Самчука, далі – до церкви Христового Воскресіння, де відправлять парастас.
Чин похорону – у четвер, 8 серпня, о 12 годині.
Просимо прийти і гідно вшанувати нашого захисника, який вірно служив українському народу!