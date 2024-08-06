Іван Сміх з Підгаєць отримав відзнаку від Сирського

Головнокомандувач ЗСУ нагородив захисника з Тернопільщини “Золотим хрестом”.

Старший солдат Іван Сміх з Підгаєць став на захист України у перший день війни, 24 лютого 2022 року. Він служить в 115-й окремій самохідній артилерійській батареї, відомій як “Народжені вогнем і мечем”. За самовіддану службу та героїчні вчинки генерал-полковник Олександр Сирський нагородив захисника з Тернопільщини почесною відзнакою – Золотим Хрестом. Висловлюємо глибоку вдячність всім Захисникам за їхню героїчну службу. Завдяки вашим героїчним діям та непохитному духу наша держава зберігає незалежність і територіальну цілісність.

Слава Україні! Героям слава!”.🇺🇦

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