Тернопільщина у скорботі: на фронті загинув Олексій Кваснюк

🕯 Трагічна втрата для Почаївської громади.

9 червня 2025 року, під час виконання бойового завдання на території Донецької області, загинув наш земляк — Олексій Валерійович Кваснюк, старший солдат, уродженець міста Почаїв.

Олексію було 43 роки. Він служив механіком-водієм у 2 розвідувальному відділенні 2 розвідувального взводу 2 розвідувальної роти військової частини А****. Справжній воїн, патріот, вірний побратим і син України — саме таким його запам’ятають рідні, друзі та вся громада.

Його смерть — болісна втрата для всієї Почаївської громади. У боротьбі за волю та незалежність України Олексій Кваснюк віддав найцінніше — власне життя.

Почаївська міська рада висловлює щирі співчуття родині, близьким, друзям і побратимам загиблого.

У цей важкий час розділяємо ваш біль і молимося за упокій душі Героя.

🕯 Вічна пам’ять і слава Олексію Кваснюку.

Його ім’я назавжди залишиться в серці громади та в історії боротьби українського народу за свободу.