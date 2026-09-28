На Тернопільщині чоловік втратив понад 16 тисяч гривень під час купівлі Starlink

До Тернопільського районного управління поліції звернувся житель Тернополя, який повідомив про шахрайство під час купівлі Starlink. Чоловік втратив 16 640 гривень.

Оголошення про продаж пристрою він знайшов на OLX. Із продавцем потерпілий спілкувався у месенджері та переказав кошти на вказаний ним рахунок. Після отримання грошей зв’язок із невідомою особою припинився.

За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Триває досудове розслідування.

У поліції закликають не переказувати повну суму наперед незнайомим продавцям, користуватися безпечними способами оплати та перевіряти продавця перед купівлею.