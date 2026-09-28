На Тернопільщині п’яний водій збив насмерть військового

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури Тернопільський апеляційний суд засудив до 5 років позбавлення волі жителя Кременецького району. Його визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого — за ч. 3 ст. 286-1 КК України.

Як довів прокурор у суді, 19 травня 2025 року о 19:30 у селі Старий Вишнівець Кременецького району водій автомобіля «Mitsubishi Colt», перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, допустив занос автомобіля, виїхав на зустрічну смугу руху та узбіччя.

Там автомобіль збив пішохода — військовослужбовця, який перебував поблизу власного автомобіля «ВАЗ 2109». Унаслідок ДТП військовий помер від отриманих тілесних ушкоджень на місці аварії.

Винуватець ДТП у суді визнав свою вину та частково відшкодував матеріальну шкоду сім’ї загиблого.

Вироком Зборівського районного суду обвинуваченого засудили із застосуванням ст. 69 КК України до 3 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 8 років.

Прокурор оскаржив цей вирок через м’якість призначеного покарання, визначеного нижче від найнижчої межі санкції інкримінованої статті КК України.

Відтак, розглянувши апеляційну скаргу прокурора, Тернопільський апеляційний суд ухвалив новий вирок — 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 8 років.

Вирок набрав законної сили.