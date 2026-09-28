Тіло досі в окупованому Маріуполі: у Підволочиську берегтимуть пам’ять про воїна Владислава Зубка

У Підволочиській громаді берегтимуть пам’ять про воїна-захисника Владислава Зубка з позивним «Ізі». Його батьки після окупації рідного краю знайшли прихисток у Підволочиську та придбали тут житло.

Владислав Зубко народився та виріс на Запоріжжі. Там минули його дитинство та юність. Там він став на захист України.

Владислав загинув у Маріуполі. Його тіло досі залишається в окупованому місті, тому родина не має можливості поховати сина.

Батьки Владислава після окупації рідного краю та загибелі сина знайшли прихисток у Підволочиську. Згодом вони стали жителями громади, придбали тут житло та вирішили продовжити своє життя на Тернопільщині.

Батьки через суд офіційно встановили факт смерті Владислава. Однак, як зазначають у Підволочиській селищній раді, для родини це не означає завершення історії — вони досі не мають могили, до якої могли б прийти.

«Разом із батьками до нашої громади прийшла і пам’ять про їхнього сина. Пам’ять, яку ми не можемо і не хочемо залишити лише родинною», — зазначили у Підволочиській селищній раді.

У громаді наголошують, що ім’я Владислава Зубка та його подвиг назавжди залишаться в її історії.

Якщо тіло воїна вдасться повернути з окупованого Маріуполя, його поховають у Підволочиській громаді — на землі, яка стала домом для його батьків.