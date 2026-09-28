Тернополяни здобули п’ять медалей на чемпіонаті світу зі східних єдиноборств
У Брегенці (Австрія) завершився Чемпіонат світу зі східних єдиноборств WMAC. У складі збірної України на змаганнях виступили 10 спортсменів із Тернополя.
За результатами чемпіонату тернополяни здобули п’ять медалей:
- 🥈 Анна Сидорук;
- 🥈 Михайло Нижник;
- 🥉 Вероніка Бобрик;
- 🥉 Софія Сидорук;
- 🥉 Анна-Марія Борсук.
Також президент Тернопільської обласної федерації джиу-джитсу та тренер спортсменів Євген Мусаєв став бронзовим призером чемпіонату світу серед ветеранів.
Про результати спортсменів повідомили у Тернопільській міській раді.