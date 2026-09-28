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Тернополяни здобули п’ять медалей на чемпіонаті світу зі східних єдиноборств

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У Брегенці (Австрія) завершився Чемпіонат світу зі східних єдиноборств WMAC. У складі збірної України на змаганнях виступили 10 спортсменів із Тернополя.

За результатами чемпіонату тернополяни здобули п’ять медалей:

  • 🥈 Анна Сидорук;
  • 🥈 Михайло Нижник;
  • 🥉 Вероніка Бобрик;
  • 🥉 Софія Сидорук;
  • 🥉 Анна-Марія Борсук.

Також президент Тернопільської обласної федерації джиу-джитсу та тренер спортсменів Євген Мусаєв став бронзовим призером чемпіонату світу серед ветеранів.

Про результати спортсменів повідомили у Тернопільській міській раді.

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