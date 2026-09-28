Сонячні електростанції за літо заощадили бюджету Чортківської громади понад 2 млн грн

Сонячні електростанції, встановлені у Чортківській громаді в межах проєкту «Сонячний Чортків», за літні місяці дозволили заощадити понад 2 мільйони гривень бюджетних коштів на оплаті електроенергії.

У червні, липні та серпні сонячні електростанції заощадили 2 076 439 гривень бюджетних коштів.

За три літні місяці СЕС виробили 189 843 кВтгод електроенергії, яку використали безпосередньо на об’єктах громади. Ще 124 992 кВтгод передали в електромережу як активним споживачем.

Влітку у Чортківській громаді працювали 17 сонячних електростанцій на об’єктах комунальної власності — у медичних, житлово-комунальних, освітніх та соціальних закладах.

З них:

5 муніципальних СЕС — у Чортківській центральній міській лікарні;

7 — для потреб КП «Чортків водоканал»;

2 — для соціальних об’єктів: соціально-житлового комплексу «Чортків єднає» та дитячого центру реабілітації «Дорога в життя»;

1 — для КП «Парковий культурно-спортивний комплекс»;

1 — у ЦПМСД;

1 — у Горішньовигнанській гімназії.

Нещодавно у Чорткові також запрацювали ще 6 сонячних електростанцій — на всіх закладах дошкільної освіти міста. Про перші результати їхньої роботи та економії у громаді планують повідомити згодом.