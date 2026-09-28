100 тонн гарбузів, тонни каші та мотопробіг: в «Агроленді» відбудеться Благодійний фестиваль гарбуза та хліба

4 жовтня 2026 року етнопарк сімейних вражень «Агроленд» (с. Великий Ходачків, Тернопільська область) запрошує усіх на масштабне родинне свято: Благодійний фестиваль гарбуза та хліба в межах Днів трипільської культури.

На гостей чекають смачні дегустації, ярмарок, мотопробіг, насичена музична програма, розіграш призів, зустріч із відомим телеведучим Костянтином Грубичем та багато інших активностей.

Фестиваль поєднає гастрономію, українські традиції, музику та розваги для всієї родини. Подія має благодійний формат: кожен гість зможе не лише відпочити, а й долучитися до підтримки наших захисників, а саме 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ.

Гарбузова атмосфера та фотозони

На території етнопарку панує справжня осіння казка. Для створення унікальних тематичних локацій та видовищних фотозон організатори завезли понад 100 тонн гарбузів. На відвідувачів чекають десятки яскравих локацій для сімейних фотосесій та відпочинку просто неба.

Мотопробіг «Мотошлях вдячності»

До Дня захисників і захисниць України в рамках фестивалю відбудеться мотопробіг «Мотошлях вдячності». Цей заїзд є виявом глибокої поваги, шани та безмежної вдячності нашим воїнам, які виборюють свободу України, а також усім, хто дбає про українську землю й продовжує вирощувати хліб.

Деталі проведення:

· Формування колони: о 12.00 на парковці етнопарку «Агроленд».

· Старт заїзду: о 13:00.

· Маршрут: етнопарк «Агроленд» (с. В. Ходачків) -> вул. С. Короля -> проспект С. Бандери -> Збаразьке кільце -> проспект Злуки -> вул. Замкова -> вул. С. Короля -> етнопарк «Агроленд» (с. В. Ходачків).

· Хто може долучитися: мотоспільноти, мотоклуби, вільні байкери, ветерани, волонтери та всі охочі на будь-якому моторному двоколісному чи триколісному транспорті (мотоцикли, трайки, скутери, мопеди, квадроцикли).

· Участь: вільна для всіх мотоциклістів. Учасникам пробігу даруємо безкоштовний вхід на Фестиваль гарбуза та хліба!

Для тих, хто не має транспорту, організатори пропонують підтримати учасників заїзду вздовж маршруту або на фініші в «Агроленді».

Три музичні сцени та тонни гарбузової каші

Протягом дня на території етнопарку працюватимуть три тематичні сцени:

Головна сцена «Агроленду»: упродовж дня тут виступатиме понад 20 локальних гуртів. Гостей бавитиме улюблений гуморист Гриць Драпак, а о 19:00 відбудеться великий концерт Романа Скорпіона.

Нова локація біля «Драйвленду»: відкриття майданчика, де розгорнеться містечко крафтовиків, локація стрільби з лука, розваги для відвідувачів, фуд-зони та виступи запальних троїстих музик.

Ресторан «Велика миска»: тут за смачними стравами можна послухати чудову українську музику.

Сцена у зоні відкритого вогню (Гастро-локація):

o О 14:00 відомий український телеведучий, журналіст та популяризатор гастрономічної культури Костянтин Грубич разом із шеф-кухарем ресторану «Велика миска» Світланою розпочне готувати справжню гарбузову кашу.

o О 16:00 почнуться дегустації для всіх гостей фестивалю. Казан вміщає 4 тонни каші, тож частування вистачить усім!

o Також на відвідувачів чекають дегустації крафтового сиру від «Маминої сироварні» та смачні хлібчики від «Бабусиної пекарні».

Ярмарок, блогери та призи

Для тих, хто захоче привезти з фестивалю пам’ятні покупки, працюватиме ярмарок із локальними продуктами та виробами від учасників. На подію завітає багато популярних блогерів з різних міст України, а серед відвідувачів розіграють цінні призи.

Безкоштовний трансфер: Для зручності гостей із Тернополя та навколишніх населених пунктів упродовж дня курсуватиме безкоштовний автобус до «Агроленду» та назад. Автобус курсувати щогодини в обох напрямках:

· 10:00 – перший рейс від АТБ на вулиці Короля, 19:00 – останній рейс до “Агроленду”

· 11:00 – перший рейс з «Агроленду» у Тернопіль – 20:30, 20:40 – два останні рейси у Тернопіль.

Чекаємо усіх! 4 жовтня 2026 року, етнопарк сімейних вражень «Агроленд» (с. Великий Ходачків, Тернопільська область) Початок роботи етнопарку о 10.00, офіційне відкриття фестивалю о 12.30 годині.

· Вартість квитків:

· Дорослий: 500 грн

· Дитячий: 450 грн

· Безкоштовний вхід: ветеранам та УБД, людям з інвалідністю 1 групи, дітям до 3 років.