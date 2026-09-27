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Пантеон Героїв 

Жити і жити… Тернопільщина втратила молодого захисника Арсена Скакальського

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В Кременецьку громаду надійшла трагічна звістка про те, що 25 вересня 2026 року у місті Києві, загинув військовослужбовець, житель м. Кременця, командир інженерної роти військової частини ****, капітан СКАКАЛЬСЬКИЙ Арсен Михайлович, 1997 року народження, повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

Понеділок, 28 вересня похорон відбудеться таким чином:
– 11:00 год. літія вдома;
– Чин похорону відбудеться у Соборі Преображення Господнього;
– Після того прямуємо до Майдану Волі де відбудеться віддання військових почестей та прощання.
28.09.2026 року оголошено День жалоби🕯️

Прохання гідно зустріти та вшанувати загиблого Героя, який віддав своє життя за волю та незалежність України.🇺🇦

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Арсена!🕯️

Вічна пам’ять захиснику України🕯️🇺🇦

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