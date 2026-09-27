Жити і жити… Тернопільщина втратила молодого захисника Арсена Скакальського

В Кременецьку громаду надійшла трагічна звістка про те, що 25 вересня 2026 року у місті Києві, загинув військовослужбовець, житель м. Кременця, командир інженерної роти військової частини ****, капітан СКАКАЛЬСЬКИЙ Арсен Михайлович, 1997 року народження, повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

Понеділок, 28 вересня похорон відбудеться таким чином:

– 11:00 год. літія вдома;

– Чин похорону відбудеться у Соборі Преображення Господнього;

– Після того прямуємо до Майдану Волі де відбудеться віддання військових почестей та прощання.

28.09.2026 року оголошено День жалоби

Прохання гідно зустріти та вшанувати загиблого Героя, який віддав своє життя за волю та незалежність України. Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Арсена! Вічна пам’ять захиснику України