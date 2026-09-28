«Врятуй життя солдату»: тернополян закликають здати кров у День захисників та захисниць України 

З нагоди Дня захисників і захисниць України, який відзначають 1 жовтня, Тернопільський обласний центр служби крові запрошує жителів області долучитися до донорської акції «Врятуй життя солдату».

Її мета — поповнити запаси донорської крові для українських військовослужбовців, які щодня ризикують власним життям, захищаючи країну.

У центрі крові наголошують: для поранених захисників своєчасне переливання крові нерідко стає вирішальним у боротьбі за життя. Тому кожна донація має особливе значення.

«Можливо, саме твоя кров стане тією, яка допоможе врятувати пораненого воїна. Того, на кого вдома чекають мама, тато, дружина, чоловік, діти. Того, хто ще вчора тримав позицію, а сьогодні бореться за життя», — зазначають у Тернопільському обласному центрі служби крові.

Медики закликають не залишатися осторонь та підтримати військових не лише словами вдячності, а й конкретною допомогою.

Де і коли можна здати кров?

Тернопільський обласний центр служби крові, м. Тернопіль, вул. Клінічна, 8.

Прийом донорів — з 08:00 до 13:00.