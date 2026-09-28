Вейпи з канабісом продавали під виглядом легальної CBD-продукції: на Тернопільщині викрили міжрегіональну мережу

Правоохоронці викрили міжрегіональну мережу, учасники якої продавали вейпи з екстрактом канабісу під виглядом легальної продукції з канабідіолом. Загальна вартість виявленої наркопродукції перевищує 20 млн грн.

За даними слідства, мережа діяла у шести областях — Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Волинській, Львівській та Одеській.

У под-системи додавали екстракт канабісу без характерного запаху. Готові пристрої продавали за 2 500–3 000 грн через спеціалізовані CBD-магазини у Тернополі, Львові, Івано-Франківську та Полтаві, а також через спеціально створені інтернет-ресурси.

23 вересня правоохоронці одночасно провели 50 санкціонованих обшуків у шести областях.

Під час обшуків вилучили понад 6 тисяч под-систем з екстрактом канабісу, а також готівку, яка, за даними слідства, могла бути отримана від незаконного продажу: 142 тисячі доларів США, 6 250 євро, 600 фунтів стерлінгів та 3,4 млн грн.

Від початку 2026 року правоохоронці задокументували 40 епізодів продажу продукції.

Наразі 17 особам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

15 підозрюваних взяли під варту з можливістю внесення застави від 166 тисяч до 5 млн 300 тисяч гривень. Ще двом суд визначив запобіжний захід у вигляді застави понад 66 тисяч гривень.

Також правоохоронці перевіряють версію щодо імпорту наркотичних речовин з-за кордону, встановлюють міжнародні канали постачання та всіх причетних осіб.

Процесуальне керівництво здійснює спільна група прокурорів Тернопільської та Івано-Франківської обласних прокуратур.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ Національної поліції в Тернопільській області за оперативного супроводу підрозділів боротьби з наркозлочинністю та Служби безпеки України в Івано-Франківській області.

Про це повідомила пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.