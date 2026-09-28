Вейпи з канабісом продавали під виглядом легальної CBD-продукції: на Тернопільщині викрили міжрегіональну мережу
Правоохоронці викрили міжрегіональну мережу, учасники якої продавали вейпи з екстрактом канабісу під виглядом легальної продукції з канабідіолом. Загальна вартість виявленої наркопродукції перевищує 20 млн грн.
За даними слідства, мережа діяла у шести областях — Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Волинській, Львівській та Одеській.
У под-системи додавали екстракт канабісу без характерного запаху. Готові пристрої продавали за 2 500–3 000 грн через спеціалізовані CBD-магазини у Тернополі, Львові, Івано-Франківську та Полтаві, а також через спеціально створені інтернет-ресурси.
23 вересня правоохоронці одночасно провели 50 санкціонованих обшуків у шести областях.
Під час обшуків вилучили понад 6 тисяч под-систем з екстрактом канабісу, а також готівку, яка, за даними слідства, могла бути отримана від незаконного продажу: 142 тисячі доларів США, 6 250 євро, 600 фунтів стерлінгів та 3,4 млн грн.
Від початку 2026 року правоохоронці задокументували 40 епізодів продажу продукції.
Наразі 17 особам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
15 підозрюваних взяли під варту з можливістю внесення застави від 166 тисяч до 5 млн 300 тисяч гривень. Ще двом суд визначив запобіжний захід у вигляді застави понад 66 тисяч гривень.
Також правоохоронці перевіряють версію щодо імпорту наркотичних речовин з-за кордону, встановлюють міжнародні канали постачання та всіх причетних осіб.
Процесуальне керівництво здійснює спільна група прокурорів Тернопільської та Івано-Франківської обласних прокуратур.
Досудове розслідування проводять слідчі ГУ Національної поліції в Тернопільській області за оперативного супроводу підрозділів боротьби з наркозлочинністю та Служби безпеки України в Івано-Франківській області.
Про це повідомила пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.