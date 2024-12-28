Тернопільщина втратила захисника Богдана Іванюту

Зупинилося серце захисника України з села Мишковичі Іванюти Богдана Олександровича. Повідомляє Великоберезовицька селищна рада.

Важка хвороба 27 грудня 2024 року забрала життя 53-річного воїна, солдата військової частини А7080.

Богдан Іванюта народився 23 липня 1971 року в селі Мишковичі. У серпні 2022 року став на захист України. Мужньо обороняв Батьківщину від окупантів до травня 2024 року. Саме тоді у військового виявили онкологічне захворювання.

На жаль, важка недуга обірвала життя Богдана Іванюти. У памʼяті односельчан він назавжди залишиться добрим, щирим, ввічливим та чуйним. Людиною з великим серцем, адже завжди допомагав усім, хто потребував підтримки. Був люблячим чоловіком та хорошим батьком…

У Богдана Іванюти залишилися дружина Наталя, дочка Тетяна, син Володимир та сестра Леся.

Похорон відбудеться 29 грудня о 13:30 годині. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, разом з вами розділяємо біль скорботи… Вічна памʼять захиснику України!