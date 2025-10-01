Тернопіль втратив вчительку української мови Світлану Радзіх

З глибоким сумом колектив Тернопільського навчально-реабілітаційного центру повідомляє про непоправну втрату. Вчителька української мови та літератури Світлана Дмитрівна Радзіх пішла з життя.

Світлана Дмитрівна була справжнім Майстром слова, людиною великого серця та невтомною педагогинею, яка присвятила свою кар’єру вихованню дітей і плеканню любові до рідної мови. Її уроки залишили глибокий слід у серцях багатьох учнів, а доброта, щирість та мудрість стали прикладом для колег та учнів.

“Світла пам’ять про Світлану Дмитрівну назавжди залишиться з нами,” — йдеться в офіційному повідомленні навчального закладу.

Колектив школи висловлює щирі співчуття родині та близьким Світлани Дмитрівни. Вічна пам’ять про неперевершену вчительку та людину.