Тернопільщина втратила захисника Василя Бицика

Він повернувся з війни, але війна так і не відпустила його зболене серце, яке назавжди затихло вдома, у колі найрідніших людей.

Найстрашніший парадокс цієї війни: пройти крізь пекло передової, вижити під обстрілами, врятувати побратимів, але не витримати тиші рідного дому.

Він пішов у вічність не від ворожої кулі, але його смерть — це також важка втрата для Борщівської громади. Він повернувся додому, щоб залишитися тут назавжди — у пам’яті рідних, у спокої своєї землі та у вічній тиші, яку він так важко виборював для нас.

Повідомляємо, що зустріч тіла померлого Героя Василя БИЦИКА, відбудеться сьогодні, 08 жовтня 2026 року о 12.00 год. біля церкви Верховних Апостолів Петра і Павла в місті Борщеві.

Далі кортеж з тілом буде рухатися вулицями: Ст.Бандери, І.Мазепи, Т.Шевченка (центр міста) і до рідного села.

Вічна пам’ять Воїну, чиє серце билося заради України до останнього подиху.