Від Тернополя до Китаю: який шлях «пішки» подолали фахівці «Газмереж» заради безпеки області

Від початку 2026 року фахівці Тернопільської філії «Газмережі» обстежили 7104 кілометри газових мереж області. Для цього використовують сучасні лазерні прилади та газоаналізатори, за допомогою яких виявляють можливі витоки газу.

Як повідомили у Тернопільській філії «Газмережі», фахівці групи комплексного приладового обстеження щодня перевіряють газопроводи. За словами газовиків, витоки газу можуть виникати під землею або на високих естакадах, тому виявити їх не завжди можливо неозброєним оком чи за запахом.

Загалом від початку року спеціалісти обстежили 7104 км газових мереж.

Заступник головного інженера Тернопільської філії «Газмережі» Володимир Гутий зазначає, що регулярне приладове обстеження є важливою частиною підготовки газової інфраструктури до різних викликів, зокрема під час пікових зимових навантажень.

«Своєчасне виявлення та ліквідація навіть найменших прихованих пошкоджень дозволяє запобігти аварійним ситуаціям, знизити технологічні втрати газу та гарантувати безперебійне паливопостачання для кожної родини, лікарні, школи чи підприємства Тернопільщини», — зазначив Володимир Гутий.

У компанії наголошують, що такі обстеження спрямовані на безпечний розподіл газу та стабільну роботу газової мережі області.