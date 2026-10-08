На Тернопільщині легковик «врізався» в припарковану вантажівку

Дорожньо-транспортна пригода сталась 7 жовтня в с. Тарасівка Збаразької територіальної громади. Близько 15.00 годин водій легкового автомобіля «Аudi 80»не впорався з керуванням та допустив зіткнення з припаркованим на узбіччі вантажним автомобілем «ЗІЛ ММЗ-554»

Внаслідок аварії травмувалась 23- річна пасажирка легкового автомобіля.

Потерпілу, в стані середньої ступені важкості, госпіталізували до КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги».

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