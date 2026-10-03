Тривалий час вважався безвісти зниклим: Тернопільщина втратила захисника Тараса Яроня

На превеликий жаль, Підволочиська громада отримала ще одне сповіщення про загибель нашого земляка — жителя села Богданівка, солдата Яроня Тараса Романовича, який досить тривалий час вважався безвісти відсутнім. Повідомляє селищна рада.

Тарас загинув 23 липня 2025 року на Донеччині, виконуючи бойове завдання та захищаючи Україну.

Він був солдатом 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Тарас віддав своє життя у боротьбі за Батьківщину, за нашу свободу і право жити на своїй землі.

Щиро співчуваємо рідним та близьким Героя. Немає слів, які могли б зменшити біль цієї втрати…

🙏Вічна пам’ять Герою! 🕯️

Герої не вмирають.