У боротьбі за незалежність України загинув захисник Василь Опришко з Тернопільщини

Знову сумна звістка сколихнула Тернопільщину, повідомляє козівський селищний голова Сергій Добалюк.

У боротьбі за незалежність України загинув житель села Йосипівка Козівської громади — молодший сержант Опришко Василь Ярославович, 1980 року народження.

Його життя обірвалося 4 серпня 2025 року поблизу населеного пункту Горіхове на Донеччині. Герой загинув унаслідок влучання ворожого FPV-дрона під час виконання бойового завдання.

Захищаючи рідну землю, Василь Ярославович віддав найцінніше — своє життя. Він залишиться у пам’яті громади, побратимів та всіх українців як справжній воїн і патріот.

Щиро співчуваємо родині загиблого. Світла пам’ять та вічна шана Герою!