Нічна ДТП на Тернопільщині: мотоцикліст у важкому стані

До реанімаційного відділення з тяжкими травмами госпіталізували 22-річного жителя Теребовлянської громади. Чоловік потрапив у ДТП, керуючи мотоциклом.

Аварія сталася в ніч на 4 серпня, близько першої години, у селі Стара Могильниця Тернопільського району. За попередніми даними, водій мотоцикла SPARK не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

Очевидці події одразу викликали «швидку» та поліцію. Постраждалого у важкому стані доправили до лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Теребовлянського відділення поліції. Триває досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження.