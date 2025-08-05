Ремонт мосту в Чернихівцях: перекрито рух транспорту на важливій ділянці дороги

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України повідомляє, що з 6 серпня 2025 року на ділянці дороги Р-43 в селі Чернихівці Тернопільської області буде перекрито рух для всіх видів транспорту. Це пов’язано з початком ремонту мосту через річку Гнізна, що знаходиться в Тернопільському районі.

Старий міст буде замінений на нові модульні конструкції, що дозволить швидко відновити транспортне сполучення. Заміна відбудеться в рамках грантової допомоги Японії Україні через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA), у рамках проєкту «Програма екстреного відновлення».

Об’їзд на час ремонтних робіт:

Для легкових автомобілів об’їзд буде здійснюватися через комунальні дороги села Чернихівці.

Для вантажівок буде організовано об’їзд через дорогу місцевого значення С200621 «Збараж — Старий Збараж».

У відповідних місцях встановлять дорожні знаки та тимчасові схеми організації дорожнього руху. Ремонт мосту має значну важливість для забезпечення безпеки та полегшення логістики в регіоні.

Нагадуємо: на початку червня через порушення водієм вантажівки вимог знаку про заборону руху транспорту вагою понад 28 тонн було пошкоджено частину мосту, що призвело до часткового обмеження руху. Це створило загрозу безпеці дорожнього руху та ускладнило доступ до важливих об’єктів, зокрема військових частин і медичних установ.