У Лановецькій громаді Дні жалоби за загиблим Героєм
З метою вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця Василя Герасимюка у Лановецькій міській територіальній громаді 28 – 29 січня 2025 року оголошено Днями жалоби. Повідомляють у міській раді.
На знак скорботи за загиблим просять:
• забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності;
• вшанувати пам’ять загиблого військовослужбовця хвилиною мовчання;
• обмежити проведення розважальних заходів на території громади, заборонити звучання розважальної музики у закладах торгівлі та ресторанного господарства.
Вічна пам’ять захиснику України.