У Лановецькій громаді Дні жалоби за загиблим Героєм

На знак скорботи за загиблим просять:

• забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності;

• вшанувати пам’ять загиблого військовослужбовця хвилиною мовчання;

• обмежити проведення розважальних заходів на території громади, заборонити звучання розважальної музики у закладах торгівлі та ресторанного господарства.