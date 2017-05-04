Нетверезий водій без документів вчинив ДТП

Вранці близько 06:00 години на вулиці 15 Квітня трапилось ДТП без потерпілих. 26-річний водій Subaru заїхав в бордюр.

На місце події виїхав екіпаж патрульних поліцейських. Водій перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння, але від освідування відмовився.

На правопорушника патрульні склали протоколи за ст.124 КУпАП (ДТП) та ст.130 КУпАП (Керування у стані сп’яніння). Також винесли постанову за ст.126 КУпАП (Керування без відповідних документів). Автомобіль евакуювали на арештмайданчик