У російському полоні загинув 28-річний Павло Дмитраш з Тернопільщини

Чергова надзвичайно важка історія для Чортківської громади та всієї України… Повідомляє міська рада.

27-річний воїн Дмитраш Павло, який родом із с. Пастуше, від 9 січня цього року вважався зниклим безвісти. Батьки до останньої миті вірили, батьки чекали, батьки сподівались, що все буде добре. Згодом надійшла звістка – Павло у полоні! Шанси на обмін є завжди, тож віра у повернення сина тільки зросла… Втім, не судилось. Молодий хлопець загинув у московській неволі, а бездиханне тіло вдалось ідентифікувати серед багатьох інших, що передали окупанти, лише тепер…

Павло – випускник Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Життя своє хлопець вирішив поєднати із прекрасним – музикою. Працював у німецькому цирку Circus Krone, а з 2021 року став ударником гурту «Брати Станіслава» та Івано-Франківської обласної філармонії імені Ірини Маланюк.

Але війна все змінила та змусила молодого хлопця стати воїном. Павла призвали на службу 7 червня 2023 року. Він був командиром 2 відділення 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

Захисник зник безвісти під час виконання бойових завдань поблизу Новомихайлівки Покровського району, що на Донеччині, 9 січня 2024 року. Згодом стало відомо, що Павло у полоні.

Перша ДНК-експертиза – непевність у результатах, сподівання, що це таки не їхнього сина тіло. Друга експертиза – і підтвердження – це Павло… У лікарському свідоцтві причина смерті – пневмонія, що характерно для наших воїнів, які на собі відчули, що таке російський полон…

Співчуваємо рідним та близьким… Вічна пам’ять тобі, Воїне!..