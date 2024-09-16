Ірина Музика – голос української пісні. Спогади друзів

Перші кроки на сцені

Музичний талант Ірини проявився ще в ранньому дитинстві. Перші серйозні кроки до великої сцени вона зробила у Тернопільській школі номер 19, де стала учасницею вокального тріо. Її однокласниця Надія згадує:

“Я просто пам’ятаю найкрасивішу дівчинку, чорнооку, особливу, дуже таку. Їй не треба було заробляти ніякі бали, завжди я пам’ятаю, що хлопці хотіли носити її в портфелі”.

Професійне становлення

Після школи Ірина вступила до педагогічного університету, а згодом 12 років пропрацювала у Тернопільській філармонії. Колеги відзначають її надзвичайну працьовитість та цілеспрямованість.

“Для того щоб дати просто черговий, ніби, концерт на сцені філармонії, це було в неї купа літератури прочитано, купа, я думаю, вечорів, вночей, купа списано. Тобто всі тексти писала вона”, – розповідає одна з колег.

Унікальний стиль та творчість

Ірина Музика вирізнялася своєю здатністю виконувати різножанрові твори. Вона могла бути енергійною та драйвовою, а могла виконувати ніжні ліричні пісні. Сама співачка говорила:

“Це така лірична музика, яка дозволяє, яка мені особливо припала до душі. Тут я можу себе виразити зовсім по-іншому. Коли в репертуарі по-роковому з Фірою, я така вся енергійна і драйвова, то тут я все-таки можу себе виразити як жінка, як ніжна, лагідна”.

Особисте життя та духовність

У 1996 році Ірина познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Сергієм. Він згадує:

“Ірина, такі очі… Це було вночі, правда, десь вже вечором, вже смерклося. Все було так: о, яка класна дівчина, її очі просто так зразу… Це було все в її очах, її очі були просто мегапотужні”.

Пара одружилася через півроку, а згодом у них народився син Василь. Нещодавно у подружжя з’явився ще один син – Даниїл.

Друзі та колеги відзначають глибоку віру Ірини в Бога.

“В Іри основою життя завжди був Бог, і в мене він так само основа основ”, – говорить її подруга Оксана.

На жаль, Ірина Музика пішла з життя раптово 26 липня, не доживши місяця до свого 49-річчя. Вона залишила після себе багату музичну спадщину та світлу пам’ять у серцях близьких та шанувальників.