00:57 | 17.09.2024
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Персоналії 

Ірина Музика – голос української пісні. Спогади друзів

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Ірина Музика – українська співачка, чий голос став символом української пісні. Понад 20 років вона дарувала слухачам свою творчість, вирізняючись унікальним стилем виконання та глибокою духовністю. Життєвий Ірини Музики шлях – це історія таланту, наполегливої праці та безмежної любові до музики, розповідає Телеканал ІНТБ.

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