У Великоберезовицькій громаді відкрили Алею слави Героям

20 липня у Великій Березовиці освятили встановлену конструкцію з портретами загиблих військовослужбовців Великоберезовицької громади.

💔 Встановили Алею Героїв біля символічної могили борцям за волю та незалежність України. Під час заходу помолились за усіх воїнів громади, які загинули у боротьбі за українську землю.

🕯️ На відкриття прийшли рідні військовослужбовців, священники, мешканці Великоберезовицької громади.

«Сьогодні на цьому місці ми вшановуємо памʼять новітніх Героїв у історії нашої держави. Вони віддали найцінніше – своє життя за усіх нас. Протягом сотні років ворог той самий і методи боротьби проти нас залишаються ті самі: знищити землю, зруйнувати будинки, стерти з лиця землі, забрати культуру, мову та віру. Маємо продовжувати свою боротьбу, а ця Алея слави нам щоденно буде нагадувати, яка висока ціна нашої незалежності», – сказав голова Великоберезовицької селищної ради Андрій Галайко.

🇺🇦 На металоконструкціях розміщені банери зі світлинами 34 військовослужбовців з Великоберезовицької громади, які загинули у російсько-українській війні.

💔🕯️ Вічна пам’ять та шана українським воїнам!