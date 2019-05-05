Як почати писати розповів тернополянам Юрій Андрухович

Розмови трьох авторів – Юрія Андрухович, Олександра Бойченка та Ореста Друля – могли підслухати тернополяни під час 7-го Мистецького фестивалю «Ї». Ці дружні діалоги та монологи ввійшли у книгу «Ворохтаріум», яку презентували у драмтеатрі.

– Ми розмовляли і вирішили, що не можемо одне від одного очікувати відповідей на свої запитання, – зазначив Юрій Андрухович. – Занадто добре ми знаємось. Тож вирішили залишити роздуми для читачів. Так і оформили книжку.

А саме можна знайти розмови про народження книжок, про критиків і літературні премії, про навчання літературному ремеслу. Про ритм і чуття мови, про добрий текст, про поезію та прозу. Про російську літературу і про переклад Біблії. Про життя — своє і чуже.

Одного разу мене запитали, як почати писати твір, – продовжив Юрій Андрухович. – Я відповів, що не знаю. А далі дав перше речення. І потім подумав, що невідомо, хто з нас тепер почне писати твір – я чи той чоловік, який питав у мене поради.

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