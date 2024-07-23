Навчальний рік у школах розпочнеться 2 вересня та завершиться 30 червня 2025-го, – Кабмін
Кабінет міністрів визначив початок та кінець нового навчального року в загальній середній школі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову українського уряду Дениса Шмигаля під час засідання.
Згідно з постановою уряду, навчальний рік у школах:
- розпочнеться у понеділок, 2 вересня;
- завершиться 30 червня 2025 року.
“Обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території”, – додав Шмигаль.