Навчальний рік у школах розпочнеться 2 вересня та завершиться 30 червня 2025-го, – Кабмін

Кабінет міністрів визначив початок та кінець нового навчального року в загальній середній школі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову українського уряду Дениса Шмигаля під час засідання.

Згідно з постановою уряду, навчальний рік у школах:

розпочнеться у понеділок, 2 вересня;

завершиться 30 червня 2025 року.

“Обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території”, – додав Шмигаль.