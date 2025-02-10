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Великий українець та справжній християнин, – зупинилося серце Юліана Бучинського

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свічка,

На жаль, сьогодні ввечері Великогаївську громаду сколихнула ще одна сумна звістка. Повідомляє селищний голова Олег Кохман.

Раптово зупинилося серце у нашого земляка, жителя с. Заставʼє Юліана Бучинського (1958 р.н.). Громадський активіст, організатор та будівничий храму Пречистої Діви Марії та символічної могили Борцям за волю України у с. Заставʼє.
У ці лютневі дні у 2014 році п.Юліан був серед учасників Революції Гідності у Києві.

Великий українець та справжній християнин, який серцем і душею вболівав за Україну, підтримував військових та щиро вірив у Перемогу!

Висловлюю співчуття дружині Любові, дітям та усій родині.

Вічна пам’ять!

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