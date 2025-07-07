02:34 | 8.07.2025
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Політика 

Топ-5 найспроможніших громад Тернопільщини: оновлений рейтинг за півріччя

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У Тернопільській області підвели підсумки розвитку громад за січень–червень 2025 року. Рейтинг охоплює 55 територіальних громад і слугує не для змагань, а як інструмент діагностики, прозорості та розвитку.

«Це не про “хто кращий”, а про те, як зробити допомогу адресною, розвиток — вимірюваним, а рішення — обґрунтованими», — підкреслив начальник Тернопільської ОВА Вʼячеслав Негода.

📊 Методика

У рейтингу враховано 34 показники у 7 ключових напрямах:

  • фінанси

  • економіка та міжнародна співпраця

  • освіта і спорт

  • цифровізація

  • житлово-комунальне господарство

  • ветеранська політика та соціальні послуги

  • безпека

Рейтинг базується на інтегрованому підході – з урахуванням пріоритетів і рівня послуг, а не простої арифметики.

🏆 ТОП-5 громад Тернопільщини:

  1. Шумська

  2. Тернопільська

  3. Великогаївська

  4. Байковецька

  5. Великоберезовицька

📈 Лідери з динаміки покращення:

  • Нараївська +23

  • Борсуківська +10

  • Шумська +8

  • Васильковецька +7

  • Лопушненська +7

  • Купчинецька +7

📉 Найбільше зниження рейтингу:

  • Лановецька -11

  • Бучацька -10

  • Гримайлівська -9

  • Більче-Золотецька, Трибухівська, Хоростківська -8

🚧 Аутсайдери з невикористаним потенціалом:

  • Золотопотіцька

  • Залозецька

  • Козівська

  • Монастириська

  • Мельнице-Подільська

🧭 Що далі?

Кожна громада отримає власний аналітичний профіль з конкретними рекомендаціями. Усі дані візуалізуються у форматі дашборду, що оновлюється щомісячно.

«Закликаю громади аналізувати, запитувати, діяти. Ми в одній команді — команді розвитку Тернопільщини», — зазначає Вʼячеслав Негода.

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