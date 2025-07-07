Топ-5 найспроможніших громад Тернопільщини: оновлений рейтинг за півріччя
У Тернопільській області підвели підсумки розвитку громад за січень–червень 2025 року. Рейтинг охоплює 55 територіальних громад і слугує не для змагань, а як інструмент діагностики, прозорості та розвитку.
«Це не про “хто кращий”, а про те, як зробити допомогу адресною, розвиток — вимірюваним, а рішення — обґрунтованими», — підкреслив начальник Тернопільської ОВА Вʼячеслав Негода.
📊 Методика
У рейтингу враховано 34 показники у 7 ключових напрямах:
-
фінанси
-
економіка та міжнародна співпраця
-
освіта і спорт
-
цифровізація
-
житлово-комунальне господарство
-
ветеранська політика та соціальні послуги
-
безпека
Рейтинг базується на інтегрованому підході – з урахуванням пріоритетів і рівня послуг, а не простої арифметики.
🏆 ТОП-5 громад Тернопільщини:
-
Шумська
-
Тернопільська
-
Великогаївська
-
Байковецька
-
Великоберезовицька
📈 Лідери з динаміки покращення:
-
Нараївська +23
-
Борсуківська +10
-
Шумська +8
-
Васильковецька +7
-
Лопушненська +7
-
Купчинецька +7
📉 Найбільше зниження рейтингу:
-
Лановецька -11
-
Бучацька -10
-
Гримайлівська -9
-
Більче-Золотецька, Трибухівська, Хоростківська -8
🚧 Аутсайдери з невикористаним потенціалом:
-
Золотопотіцька
-
Залозецька
-
Козівська
-
Монастириська
-
Мельнице-Подільська
🧭 Що далі?
Кожна громада отримає власний аналітичний профіль з конкретними рекомендаціями. Усі дані візуалізуються у форматі дашборду, що оновлюється щомісячно.
«Закликаю громади аналізувати, запитувати, діяти. Ми в одній команді — команді розвитку Тернопільщини», — зазначає Вʼячеслав Негода.