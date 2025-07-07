Топ-5 найспроможніших громад Тернопільщини: оновлений рейтинг за півріччя

У Тернопільській області підвели підсумки розвитку громад за січень–червень 2025 року. Рейтинг охоплює 55 територіальних громад і слугує не для змагань, а як інструмент діагностики, прозорості та розвитку.

«Це не про “хто кращий”, а про те, як зробити допомогу адресною, розвиток — вимірюваним, а рішення — обґрунтованими», — підкреслив начальник Тернопільської ОВА Вʼячеслав Негода.

📊 Методика

У рейтингу враховано 34 показники у 7 ключових напрямах:

фінанси

економіка та міжнародна співпраця

освіта і спорт

цифровізація

житлово-комунальне господарство

ветеранська політика та соціальні послуги

безпека

Рейтинг базується на інтегрованому підході – з урахуванням пріоритетів і рівня послуг, а не простої арифметики.

🏆 ТОП-5 громад Тернопільщини:

Шумська Тернопільська Великогаївська Байковецька Великоберезовицька

📈 Лідери з динаміки покращення:

Нараївська +23

Борсуківська +10

Шумська +8

Васильковецька +7

Лопушненська +7

Купчинецька +7

📉 Найбільше зниження рейтингу:

Лановецька -11

Бучацька -10

Гримайлівська -9

Більче-Золотецька, Трибухівська, Хоростківська -8

🚧 Аутсайдери з невикористаним потенціалом:

Золотопотіцька

Залозецька

Козівська

Монастириська

Мельнице-Подільська

🧭 Що далі?

Кожна громада отримає власний аналітичний профіль з конкретними рекомендаціями. Усі дані візуалізуються у форматі дашборду, що оновлюється щомісячно.

«Закликаю громади аналізувати, запитувати, діяти. Ми в одній команді — команді розвитку Тернопільщини», — зазначає Вʼячеслав Негода.