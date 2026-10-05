Війна забрала ще одне молоде життя захисника Юрія Возьного з Тернопільщини

Знову невимовний біль та важка втрата у Скориківській громаді, повідомляють на сторінці громади.

22.09.2026р. війна забрала ще одне молоде життя нашого Захисника, солдата із села Гнилички – ВОЗЬНОГО ЮРІЯ ІГОРОВИЧА 31.05.1989р.н.

Висловлюємо щирі співчуття родині Возьних, усім рідним, друзям, побратимам. Поділяємо ваш біль та схиляємо голови в скорботі.

Нехай Господь дасть вам сили пережити горе, а душу нашого воїна прийме у Царство Небесне.