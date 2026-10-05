Понад 430 тисяч гривень збитків на ремонті доріг: ексдиректора КП у Чорткові засудили до 5 років

5 років ув’язнення за розтрату коштів при ремонті доріг – вирок колишньому директору комунального підприємства.

Ухвалою Тернопільського апеляційного суду вирок суду першої інстанції залишено без змін. За результатами спеціального судового провадження (in absentia) до 5 років позбавлення волі засуджено службову особу комунального підприємства.

Прокурори Тернопільської обласної та Чортківської окружної прокуратур в суді довели вину колишнього директора комунального підприємства у розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні.

Судовий розгляд кримінального провадження здійснювався за відсутності обвинуваченого (in absentia). Він перебуває у розшуку з 2018 року.

Встановлено, що впродовж 2015–2016 років директор одного із комунальних підприємств, використовуючи службове становище, підписав акти приймання виконаних будівельних робіт із недостовірними відомостями щодо вартості робіт із поточного ремонту дорожнього покриття в місті Чорткові.

На підставі вказаних актів із рахунку комунального підприємства на рахунки підрядників перераховано бюджетні кошти, чим завдано шкоди місцевому бюджету у розмірі понад 430 тисяч гривень.

Вироком Борщівського районного суду Тернопільської області особу визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

За сукупністю кримінальних правопорушень чоловікові призначено остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 (роки).

Апеляція залишила рішення в силі.

Вирок набрав законної сили.