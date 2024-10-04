Війна забирає найкращих – загинув Андрій Іванюк з Тернопільщини

Війна забирає найкращих синів та дочок України. За вільне майбутнє держави, її територіальну цілісність наші захисники віддають найцінніше-власні життя.

Другий відділ Чортківського РТЦК та СП повідомляє, що 02 жовтня 2024 року відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, внаслідок артилерійського обстрілу противника поблизу н.п. Глушківка Харківської області загинув головний сержант ІВАНЮК АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 1990 року народження, житель с. Дністрове Мельнице-Подільської територіальної громади.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

Поділіться:









