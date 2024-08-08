Перевага служби за контрактом є можливість вибрати військову частину, підрозділ та посаду для проходження військової служби

Сучасна українська армія потребує мотивованих, патріотичних та професійних військових, які готові захищати свою землю і робити вагомий внесок у майбутнє країни. Військовослужбовці за контрактом є основою сучасної армії. Вони формують резерв для сержантського та офіцерського корпусу. Вмотивовані та патріотичні громадяни є рушійною силою для позитивних змін в армії. А однією з ключових переваг служби за контрактом є можливість вибрати військову частину, підрозділ та посаду для проходження військової служби. Це дозволяє кожному військовослужбовцю знайти своє місце в армії, враховуючи його інтереси та навички. Сьогодні розкажемо про особливість служби за контрактом та основні переваги такого варіанту долучення до захисту країни.

Наразі існує три основних способи, які дозволяють самостійно обрати рід військ та підрозділ для служби:

1. Звернення до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)

2. Пряме звернення до конкретного підрозділу

3. Пошук вакансій на платформах пошуку роботи

Прийти до ТЦК

Це варіант підійде для тих, хто хотів би служити за своєю спеціальністю, але не має на меті долучитись до певного підрозділу. Розподіл до військової частини буде відбуватись, враховуючи спеціальність та професійні навички кандидата. Однак, обираючи самостійний похід до ТЦК, варто враховувати, що військкомат може направити людини на перенавчання, якщо армії наразі потрібні конкретні бійці, а отже спеціальність кандидата не завжди може бути врахована.

Також варто зауважити, що у деяких містах у ТЦК працюють рекрутингові відділення, які займаються підбором місця служби для кандидата та його повним супроводом до приєднання до підрозділу.

Звернення до підрозділу

В залежності від конкретного підрозділу, умови звернення можуть відрізнятись. Деякі з них мають сторінки у соціальних мережах у яких можна знайти контактні номери, деякі мають власні сайти, а деякі – рекрутингові центри у містах.

Ще один варіант – отримати Рекомендаційний лист (відношення або письмову згоду) від військової частини, де кандидат бажає проходити службу.

Вакансії в армії на платформах

Наразі вакансії на конкретні спеціальності в певних підрозділах можна знайти на платформах з пошуку роботи, — це Lobby X, Robota.ua, Work.ua, Olx Робота. Є дуже зручний сайт – ( https://army.gov.ua/ )Крім цього, відповідні вакансії також публікуються і на Єдиному державному порталі вакансій від служби зайнятості України.

Платформи з працевлаштування пропонують, як бойові, так не бойові посади, а також вакансії у Міністерстві оборони для чинних військовослужбовців.

Якщо кандидат не служив раніше або служив більше ніж 10 років тому, він пройде базову загальновійськову підготовку, а потім спеціальну підготовку за певною спеціальністю. Все це проходить у навчальних центрах ЗСУ або в країнах-партнерах України. Особа, яка має досвід військової служби не більше ніж 10 років тому, може потрапити до військової частини із списку, який затвердив Генеральний Штаб ЗСУ – напряму, тобто не через навчальний центр.

Військовослужбовці отримують стабільне грошове забезпечення, додаткове преміювання, безкоштовне медичне обслуговування, право на службове житло або компенсацію за піднайом, відпустку, речове забезпечення, безкоштовне харчування та інші пільги.

Щодо заробітної плати, то вона починається від 20 тисяч гривень і може досягати 130-140 тисяч гривень. Розмір залежить від посади, звання, вислуги років, виконання бойових завдань та перебування на першій чи другій лінії зіткнення.

Також, військовослужбовець за контрактом може отримати службове житло, а після 20 років служби має право на постійне житло або грошову компенсацію за неотримане житло.

Також нещодавно додалася ще одна можливість для тих, хто підписує свій перший контракт. Зокрема, військовослужбовцю надається право на компенсацію 50 відсотків від першого внеску за кредитом по програмі «єОселя» та додатково 100 тисяч гривень після першого року військової служби, та ще 100 тисяч гривень після другого.

До того ж, контрактники по програмі «єОселя» можуть оформити пільговий кредит під 3% річних.

Також, ті хто підпише контракт матимуть право протягом трьох місяців з дати укладення такого контракту отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень.

Військова служба в Збройних Силах України це можливість для власного професійного розвитку, знайти вірних друзів, побратимів та посестер, приєднатися до когорти сильних духом людей, які творять майбутню історію вільної України.