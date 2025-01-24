«Вони загинули, захищаючи демократії, права і свободи кожного з нас…»: у Лановецькій громаді освятили стели на Алеї пам’яті

Боротьба за незалежність продовжується…На превеликий жаль в Лановецьку громаду продовжують приходити страшні звістки.

Сьогодні, 24 січня, мешканці громади знову зібралися на центральній площі м. Ланівці, щоб вшанувати пам’ять полеглих захисників і освятити стели на Алеї пам’яті, повідломляють у міській раді.

Олександр Гончаренко, Олег Рокицький, Віктор Шевчук, Андрій Пасічник, Роман Стащук, Олег Мокрицький – загинули, захищаючи демократії, права і свободи кожного з нас, за честь, за волю, за право бути вільним українським народом.

«Вони завжди житимуть у нашій пам’яті і ми передаватимемо цю пам’ять про них з покоління в покоління, про те, що вони віддали життя за нашу Україну.» – наголосив міський голова Роман Казновецький.

Під очільництвом о. Ігоря Шаринського громадськість об’єдналася у спільній молитві за спокій душ полеглих захисників. Вічна і світла їм пам’ять!