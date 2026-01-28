18:03 | 28.01.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Анатолій Салавага з Тернопільщини

Навіки пішов у вічність, залишивши по собі слід мужності та відваги наш земляк захисник Салавага Анатолій Романович. Повідомляють у тернопільській міській раді.

Воїн відійшов у вічність на 36-му році життя, під час виконання бойового завдання у Донецькій області.
Анатолій вважався зниклим безвісти з 18 травня 2024 року. Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.
Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя!
Вічна та світла памʼять захиснику України!

