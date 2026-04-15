Акт вандалізму у Шумську: пошкоджено комунальне майно

У місті Шумськ зафіксовано акт вандалізму — невідомі особи зруйнували частину бруківки, що є комунальним майном громади.

Як повідомили у Шумській територіальній громаді, інцидент стався навпроти гуртожитків державного професійно-технічного училища та школи мистецтв.

У громаді наголошують, що пошкоджене майно належить усім жителям, тому закликають не залишатися байдужими.

Мешканців просять у разі наявності будь-якої інформації щодо події повідомити правоохоронців за номером 102. Анонімність гарантується.

Наразі триває встановлення осіб, причетних до правопорушення.