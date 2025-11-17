За кожного з нас загинув Ігор Халупа з Тернопільщини

Захищаючи Україну загинув житель міста Тернопіль родом із села Ценів Халупа Ігор Іванович, 22.02.1971 року народження. Повідомляє Козівська селищна рада.

Життя військовослужбовця обірвалося 11 листопада під час виконання бойового завдання у Запорізький області.

Попрощаються з військовим сьогодні, 17 листопада. Чин похорону відбудеться об 11:00 у Домі печалі на вулиці Микулинецькій в м. Тернопіль.

Висловлюємо щирі співчуття родині.

🕯️Вічна пам’ять Герою.