У Теребовлі під колеса авто потрапила дитина

Аварія трапилася 28 січня близько 15:40 в Теребовлі. На місце події виїжджали слідчі Теребовлянського відділення поліції. У ході перевірки правоохоронці встановили, що потерпіла раптово вибігла на проїжджу частину дороги у недозволеному місці і потрапила під колеса автомобіля Mercedes-Benz водій якого не встиг вчасно загальмувати.

Дівчинку госпіталізували, а у кермувальника взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Бути уважними та обережними на дорозі, не порушувати правил дорожнього руху та пояснювати їх дітям просять працівники поліції жителів Тернополя та області. Пам’ятайте, безпека на дорозі – безпека життя!