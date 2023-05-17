Багатодітна мама, письменниця, волонтерка: унікальна історія Любові Бурак (Дзвінка Торохтушко)
Тернополянка Любов Бурак формально домогосподарка. Мама шістьох дітей, дружина військового капелана. Але коли на фронті або серед волонтерів чують ім’я Дзвінка Торохтушко, то це діє як пароль – своя, та, що знає про солдатські будні і втрати війни. Саме під псевдонімом Дзвінка Торохтушко увійшла в соцмережі та сучасну українську літературу багатодітна матір Любов Бурак із часів Революції Гідності. Більшість її новел і поезій – про війну. Її “Молитву” родичі військових просять виконувати на прощаннях із захисниками України так само як і “Пливе кача”. Інколи пише для дітей. Але з початку повномасштабного вторгнення росії – лише про війну. Волонтерить же письменниця ще з 2014-го. До її історії доторкнувся Костянтин Грубич.