Доцент тернопільського медичного університету Ірина Смачило насолоджується тим, що може бути корисною

Та, про кого ми сьогодні розповідатимемо, – справді Людина з великої літери. Кожен, кому пощастило з нею познайомитися, це підтвердить. Адже ця жінка не лише талановитий викладач, що всім серцем віддається своєму предмету та лікарському фаху загалом, але й надзвичайно добра, чуйна, щира та позитивна особистість. З нею можна поспілкуватися на будь-яку тему, вона вміє знайти підхід до кожного, і кожному допомогти. А ще у неї прекрасний голос, який, безперечно оцінив кожен, хто хоч раз мав нагоду бути присутнім на виступах університетського хору. Впізнали? Думаю, що так!

Отож, зустрічайте: Смачило Ірина Володимирівна.

🌸 Народилася у 1976 р у м.Тернопіль, навчалася у ТСШ №3.

🌸 У 1999 році з відзнакою закінчила медичний факультет Тернопільської державної медичної академії імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю “Лікувальна справа”.

🌸 Доцент кафедри внутрішньої медицини №1, лікар-гастроентеролог вищої категорії, кандидат медичних наук, заступник декана медичного факультету (5-6 курси).

🌸 Учасниця університетського хору ТДМУ.

🌸 Знак зодіаку: Діва.

📌 Чому Ви вирішили поєднати своє життя з медициною?

📎 Я народилася в лікарській сім’ї. Бабуся, дідусь, мама з татом, дядько з тіткою – усі мої родичі були пов’язані з медициною. Я й не знала, що може бути інша професія. З народження, з пеленочок, я була закохана в медицину. Я бачила, яке задоволення отримували мої батьки, допомагаючи людям. І, знаєте, коли я зрозуміла, що їх люблять, побачила, яку повагу вони мають серед людей, то без сумніву обрала цей шлях.

📌 Невже навіть у шкільні роки жодного разу не задумувалися над тим, щоб обрати інший фах?

📎 Зізнаюсь чесно, ні. Я навчалася у школі з поглибленим вивченням іноземних мов і майже всі мої однокласники вступили до Києво-Могилянки, на факультет іноземних мов. А я, єдина з цілого класу, пішла в медицину. Бо знала: це моє. У мене це в крові.

📌 Чим Ви любите займатися у вільний від роботи час?

📎 Знаходжу гармонію і відпочинок у фортепіано, музиці. Проте одного улюбленого жанру обрати не можу, я меломан. Подобається і класика, і рок, і поп-музика – все залежить від настрою у певний конкретний момент.

📌 А як щодо подорожей?

📎 Їх я просто обожнюю. Для мене любов і подорожі − це те, що подовжує життя. Я відвідала багато цікавих місць, але кожного разу захоплююся, як вперше. Нові неповторні враження, нові люди зі своїми унікальними звичаями, своїм стилем життя, своїми історіями, архітектурні пам’ятки з власними багатовіковими секретами, тихий ліс і бурхлива річка…Це справді мене надихає.

📌 Можливо, у Вас є список міст, куди хотілося б поїхати?

📎 Дуже хочу побачити Рим, Барселону, Єрусалим і ще раз відвідати Венецію.

📌 Що приносить Вам найбільше задоволення?

📎 Знаєте, я справді насолоджуюсь тим, що можу бути корисною, можу постійно чимось допомагати іншим. Особливо коли бачу, що хоча б якусь малесеньку частинку вдалося внести для добробуту чиєїсь сім’ї, для покращення чийогось здоров’я і життя. Належу до тих людей, які по-справжньому отримують радість від своєї роботи.

📌 Чи є у Вас якісь мрії, які б Ви хотіли втілити у реальність?

📎 По-перше, щиро бажаю, щоб нарешті настав мир в Україні. Мій двоюрідний братик був тричі на війні, разом з нашим сімейним собакою, який, до речі, також герой: отримав травму, але врятував цілу роту від смерті. Війна дуже близько торкнулася моєї сім’ї. Тому найбільше я мрію про мир.

По-друге, хочеться, щоб українці були трішки щасливішими, щоб люди побачили хоча б промінчик світла, якусь надію у цьому темному сьогоденні.

І, звісно, про згадані подорожі.

А більше не знаю, про що можна мріяти. Я щаслива людина. Нехай би усе так залишалось і надалі. Дуже хочу бачити людей навколо усміхненими та радісними.

📌 Чи подобається Вам співпрацювати зі студентами?

📎 Я люблю студентів. Біля них молодієш, вони вчать життю, бо це нове покоління. А ми вже покоління інше, у нас інший менталітет. Подобається те, що у нас не вчительська робота, а викладацька. Коли бачиш, що вони шукають якесь зернятко правди, зернятко науки, коли віриш у те, що вкладаєш у їхні голівки інформацію, яка їм стане у нагоді в майбутньому, то отримуєш величезне задоволення від своєї праці. І я рада, що обрала саме цю професію, це вже невід’ємна частинка мене самої.

📌 Що б Ви їм побажали?

📎 Бути активними, цікавими, допитливими. Вірити у свою справу. Залишатись щирими та усміхненими, стати щасливими людьми.

Спілкувалася: Ярина Степанюк.

Обличчя ТДМУ – Faces of TSMU