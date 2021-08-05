У Тернополі на тролейбуси виділили ще 8 мільйонів гривень

На фінансову підтримку збиткового комунального підприємства «Тернопільелектротранс» виділили ще 8 мільйонів гривень. На реконструкцію приймального відділення лікарні швидкої допомоги – 3,7 мільйони гривень.

Нагадаємо, чергове засідання виконавчого комітету відбулося сьогодні, 4 серпня. Там ухвалили низку важливих питань для життєдіяльності нашої громади.

– Щоб забезпечити повноцінне функціонування громадського транспорту, не змінювати діючий тариф на проїзд і зберегти всі пільги, ми вкотре змушені були виділити кошти з бюджету громади на фінансову підтримку нашого комунального підприємства «Тернопільелектротранс», – каже міський голова Тернополя Сергій Надал. – Цього разу йшлося про 8 мільйонів гривень.

Варто зауважити, що на останній сесії міської ради на ці потреби у бюджеті заклали аж 32 мільйони гривень. Тепер їх частинами, щомісяця витрачатимуть на вирішення нагальних проблем транспортників. До речі, така складна ситуація виникла не вперше.

Терен