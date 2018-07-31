Іван Омелян з Тернопільщини хоче змінити країну і знає, як це зробити

Уродженець Тернопільщини Іван Омелян став учасником відомого національного проекту «Нові лідери». Хлопець не лише хоче змінити нашу країну, а й, звісно, уже має бачення як це зробити.

За правилами проекту «Нові лідери», учасники мають переконати телеглядачів та експертів, що вони «здатні змінити країну», а переможець отримає 1 мільйон гривень, за допомогою яких зможе реалізувати заплановане. Нині у проекті залишилося 100 людей, до яких і увійшов тернополянин, який зараз живе та працює в Києві – Іван Омелян.

Іван зараз працює в коаліції громадських організацій «Реанімаційний Пакет Реформ» та займається розвитком місцевих коаліцій громадських організацій з якими працює РПР. Добре розуміючись на місцевих проблемах, він презентував проект, мета якого реформувати нашу країну через упровадження сучасних демократичних практик та методів управління в новостворених об’єднаних територіальних громадах, які найбільше готові до реформ. Зробити він це хоче завдяки вмотивованим людям, які готові приїхати в такі ОТГ та творити зміни власними руками.

ТЕРЕНу вдалося поспілкуватися із учасником проекту «Нові лідери» Іваном Омеляном.

Чому ти вирішив брати участь у цьому проекті?

Це унікальний шанс для громадських активістів розказати про свої ідеї, проекти на загальнонаціональних телеканалах. Тому цей проект для мене такий актуальний, тому беру участь. І відверто скажемо, на жаль, зараз в Україні є багато таких, я б сказав стель, в які б’ються громадські активісти, коли вони хочуть реалізувати свої задуми. Цей проект якраз навпаки відкриває вікно можливостей для їхніх чудових ідей та проектів.

Чому ти обрав саме напрямок роботи з ОТГ?

Мій проект концентрується на простих трьох проблемах. Перша – відкрити вікно можливостей для молодих людей, які не можуть себе реалізувати в бажанні реформувати свою країну, змінити її. Знаю дуже багато таких людей які б хотіли впливати на зміни в Україні, але через корупцію через якусь, бюрократію, чиновників, які не сприймають молодих людей, не можуть це зробити. Друга – проблема відсутності кадрів в громадах, які готові себе реформувати. Треба відкрити можливості для громад, в яких є політична воля до змін, допомогти їм знайти прогресивні кадри. Третя – Відтік кращих мізків з країни. Хочу повернути в Україну тих багатьох молодих людей, які навчаються зараз за кордоном і, на жаль, не бачать ніякої перспективи, аби повернутися і робити щось корисне для своєї країни і реалізовувати себе. І всі ці проблема можна вирішити одним проектом саме в ОТГ де є політична воля до реформ.

Що потрібно зробити, аби реалізувати твій проект?

Нині нам потрібно зробити п’ять головних кроків. Перший крок – знайти команду однодумців, які так само як я повірять в проект і допоможуть його реалізувати. Другий крок – це знайти ті громади, які хочуть і мають політичну волю до реформ в країні. Третій крок – знайти тих молодих людей, які хочуть поїхати в ці громаду і створювати там зміни. Третє – це знайти експертів, партнерів та спонсорів, які допоможуть навчити адаптувати цих молодих людей до реалій громади і те, що найбільше турбує громади, перетворити у проекти та реалізувати їх. І останнє – це, звичайно, комунікація. Для чого я взяв участь у проекті «Нові лідери»? Аби максимально розповісти про потрібність цього проекту.

Що буде далі з проектом «Нові лідери»?

«Нові лідери» – це 100 чоловік, яких відібрали з понад півтори тисячі молодих людей, які подали свої ідеї. І цих 100 чоловік зараз протягом двох місяців, до кінця літа будуть займатися реалізацію своїх проектів. От я зараз шукаю громади, які прагнуть до змін і шукаю молодих людей, які хочуть зі зміни втілювати. Так само і моїх 99 колег намагаються реалізувати свої проекти. 17 серпня на телеканалі ICTV відбудеться презентація підготовчої роботи і перших результатів. Після цього виборча комісія визначить 10 фіналістів, які вже в телеформаті будуть змагатись за підтримку своїх проектів.

Якого результату ти хочеш досягти в проекті «Нові лідери»?

Перемогти і довести, що впливати на реформи в країні може кожен. Задача мінімум – ввійти в десятку. Це дозволить мені максимально прокомунікувати ідею та сам проект українцям.

Яким ти бачиш результат втілення свого проекту?

На зараз це буде проект, в якому візьме участь 5 громад і приблизно 25 учасників. Але наступного року ми можемо розширитись до 10 громад і 50 учасників. А якщо складається все так, як я б хотів то – це стане державною програмою підготовки молодих кадрів до роботи в громадах.

Ну і звісно, яка тобі потрібна підтримка?

Зараз я активно формую команду проекту. Шукаю координаторів у великих містах України, та навіть закордоном. Також дуже потрібні проектні менеджери дизайнери, журналісти та юристи.

Дуже потрібно зараз комунікаційна допомоги. Я б дуже хотів, аби зараз молоді люди, які шукають себе і хочуть реалізувати себе в Україні, знали про те, що такий проект існує і зголошувались до участі. Реалізація мого проекту починається в кінці цього року. Вже наступного року, я сподіваюся, ми зможемо показати перші результати.

Також необхідна комунікація з громадами, потрібно щоб громади, які готові взятися за таку нелегку роботу і спробувати до себе притягнути молоді кадри, зголошувалися. Ну і звичайно партнерська допомога. Нам потрібна буде фінансова підтримка, для того, аби забезпечити Нових лідерів громад всім необхідним для роботи.