Кохання об’єднує героїчні професії. У Тернополі одружилися рятувальниця і поліцейський

Кохання об’єднує героїчні професії. У день професійного свята – Дня рятівника – на Тернопільщині побралися рятувальниця і поліцейський.

Про це повідомляє Тернопільське районне управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області у фейсбуці.

Поліцейський Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області та рятувальниця Тернопільського районного управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області, які щодня стоять на варті безпеки, стали чоловіком і дружиною.

“Це не просто союз двох людей, а справжній символ мужності, відданості своїй справі та взаємної підтримки. Їхні професії вимагають сміливості та самопожертви, і тепер вони підтримуватимуть одне одного не тільки в житті, а й у боротьбі за безпеку нашої держави”, – йдеться у повідомленні.

“Ми щиро вітаємо молодят з цією визначною подією та бажаємо їм щастя, любові та злагоди! Нехай їхнє сімейне життя буде таким же міцним та сповненим любові, як їхні серця!”, – привітали подружжя колеги.