3800 мешканців Тернопільської громади отримають продуктові набори

17 вересня на засіданні виконавчого комітету міської ради затверджено Протокол засідання Комісії з розгляду заяв щодо надання продуктових наборів та індивідуальних засобів особистої гігієни.

Згідно з рішенням, 3800 мешканців Тернопільської громади з соціально-незахищених категорій населення отримають продуктові набори.

Нагадаємо, безоплатні продуктові набори та індивідуальні засоби особистої гігієни з розрахунку два рази на рік на сім’ю можуть отримати такі категорії громадян:

особи похилого віку;

особи з інвалідністю І та ІІ групи;

багатодітні сім`ї;

малозабезпечені сім`ї;

особи в складних життєвих обставинах.

Для отримання наборів громадяни подають заяву на ім’я міського голови з відповідним переліком документів в управління соціальної політики (вул. Миколи Лисенка, 8).