3800 мешканців Тернопільської громади отримають продуктові набори
17 вересня на засіданні виконавчого комітету міської ради затверджено Протокол засідання Комісії з розгляду заяв щодо надання продуктових наборів та індивідуальних засобів особистої гігієни.
Згідно з рішенням, 3800 мешканців Тернопільської громади з соціально-незахищених категорій населення отримають продуктові набори.
Нагадаємо, безоплатні продуктові набори та індивідуальні засоби особистої гігієни з розрахунку два рази на рік на сім’ю можуть отримати такі категорії громадян:
- особи похилого віку;
- особи з інвалідністю І та ІІ групи;
- багатодітні сім`ї;
- малозабезпечені сім`ї;
- особи в складних життєвих обставинах.
Для отримання наборів громадяни подають заяву на ім’я міського голови з відповідним переліком документів в управління соціальної політики (вул. Миколи Лисенка, 8).