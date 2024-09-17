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3800 мешканців Тернопільської громади отримають продуктові набори

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17 вересня на засіданні виконавчого комітету міської ради затверджено Протокол засідання Комісії з розгляду заяв щодо надання продуктових наборів та індивідуальних засобів особистої гігієни. 

Згідно з рішенням, 3800 мешканців Тернопільської громади з соціально-незахищених категорій населення отримають продуктові набори. 

Нагадаємо, безоплатні продуктові набори та індивідуальні засоби особистої гігієни з розрахунку два рази на рік на сім’ю можуть отримати такі категорії громадян:

  • особи похилого віку;
  • особи з інвалідністю І та ІІ групи;
  • багатодітні сім`ї;
  • малозабезпечені сім`ї;
  • особи в складних життєвих обставинах.

Для отримання наборів громадяни подають заяву на ім’я міського голови з відповідним переліком документів в управління соціальної політики (вул. Миколи Лисенка, 8).

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