Людина з великої літери, – на війні загинув Богдан Мердак з Тернопільщини

Під час виконання бойового завдання поблизу н.п. Новоданилівка Запорізької області, загинув військовослужбовець ЗСУ, головний сержант-командир танка 2 взводу І танкової роти танкового батальйону Богдан Михайлович МЕРДАК, 1982 року народження, житель с.Волиця, повідомляють у Підгаєцькій міській раді.

Всебічно розвинена особистість, Людина з великої літери, талановитий художник, справжній патріот – таким його згадують рідні та друзі.

Царство небесне мужньому Захиснику України, щиросердечні співчуття родині та близьким.

Вічна пам’ять Герою!