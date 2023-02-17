На благодійному аукціоні продаватимуть картину з підписом “Пташки”

Родичі захисників “Азовсталі” оголошують благодійний онлайн-аукціон, на якому продаватимуть картину з підписом бійчині “Пташки” Катерини Поліщук.

Про це Асоціація родин захисників “Азовсталі” повідомила в Instagram. Аукціон відбудеться через систему е-аукціонів “Prozorro.Продажі” 23 лютого о 12:45.

“На аукціоні планують продати картину “Вільні”. Авторка полотна – художниця зі Львова Олена Папка, учасниця двох благодійних аукціонів Forbes в Празі. ЇЇ картини “Відвага” та “Підтримка” придбали за майже 100 тисяч доларів, кошти з яких були перераховані на ЗСУ через посольство України в Празі, – йдеться у повідомленні на “Prozorro.Продажі”.

На благодійному аукціоні продаватимуть картину з підписом бійчині Катерини Поліщук. Фото: Асоціація родин захисників “Азовсталі”

Розмір полотна, виконаного акрилом, – 60Х40 см.

Картина намальована у період, коли з’явилися новини про перший обмін оборонців “Азовсталі”, з думкою про звільнення всіх героїв із полону. На полотні зображена “Пташка” Катерина Поліщук, українська парамедикиня, учасниця оборони Маріуполя. Вона тримає синього птаха. Символи на полотні – про свободу, силу людського духу і здійснення заповітних бажань”, – розповідають в дописі.

На звороті картина має підпис-побажання від “Пташки”: “Зірки згорають, а ми будемо жити вічно”.

Підпис бійчині “Пташки”. Фото: Асоціація родин захисників “Азовсталі”

Інформацію про продаж картини зі своїм підписом бійчиня Катерина Поліщук розмістила в сторіс свого профілю в Instagram.

Скрін з профілю Катерини Поліщук в Instagram. Фото: Асоціація родин захисників “Азовсталі”

Авторка картини Олена Папка також учасниця колективних виставок у Львові, Києві, США, Італії та Ізраїлі.

Асоціація родин захисників “Азовсталі” повідомила, що кошти з продажу на аукціоні картини “Вільні” скерують у Фонд Асоціації родин захисників “Азовсталі”, який опікується родинами полеглих та полонених загиблих оборонців Маріуполя.

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