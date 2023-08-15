На фронті загинув пластун Богдан Сенюк-«Багдад» з Тернополя

На фронті загинув 22-річний Богдан Сенюк-«Багдад». В Пласт – український скаутинг з 11 років. Був гуртковим гуртка «Тамплієри » у Курінь ч.13 ім. Олекси Довбуша в Тернополі. Учасник багатьох пластових заходів і таборів, зокрема брав участь в змаганнях з пішого мандрівництва «Стежками Героїв».

Навчався на Історичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка. Спеціалізувався на періоді середніх віків, займався реконструкцією лицарський часів. Захоплювався кінематографією. Прагнув вступити до режисерського факультету ігрового кіно.

Націоналіст, активіст організаціі «Традиція і порядок». З лютого 2022 на війні, добровольцем у складі тактичної групи «Реванш». Кулеметник, брав участь у боях за Київщину. Згодом воював в Сівєродонецьку (тут захищав свій диплом бакалавра історії), в Бахмуті, на Херсонщині.

Нагороджений відзнакою за бойові заслуги від Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Залишив у смутку батьків та старшу сестру Софію та кохану дівчину Ольгу. Вічна памʼять герою! СКОБ!