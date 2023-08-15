14:08 | 15.08.2023
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Новини Тернополя 

Західні області України зазнали масованого обстрілу. Є загиблі

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Сьогодні вдосвіта західні області України зазнали масованого обстрілу.

❗️Повідомляють, що ворог намагався поцілити по аеродромах західних областей

🤬У Львові російська ракета влучила у двір дитячого садка, — повідомив мер Андрій Садовий. 

На щастя, обійшлося без жертв. Пошкоджено понад 100 помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитсадок. 

4 людини отримують медичну допомогу. 

Звуки вибухів було чутно і на Прикарпатті. Працювала наша ППО. Уламки ракети потрапили на приватне подвір’я, пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок. Постраждалих нема. 

Троє загиблих у Луцьку внаслідок удару рф вночі. 

Також були ракетні удари по Черкащині: у Смілі – влучання по приватному підприємству та медзакладу. Без жертв, – ОВА. А у Дніпрі – двоє поранених.

 

Слова вдячності нашим захисникам, які боронять наші землю та небо! 

Ворогом  було застосовано:

— КРПБ Х-101/555 запущені Ту-95 з пускових рубежів над Волгодонськом;

— Балістичні ракети комплексів С-300. 

— Широке застосовуння засобів радіоелектронної боротьби.

Ворог намагався завдати удару по ряду стратегічних військових об’єктів.

 

 

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