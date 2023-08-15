Західні області України зазнали масованого обстрілу. Є загиблі
Сьогодні вдосвіта західні області України зазнали масованого обстрілу.
❗️Повідомляють, що ворог намагався поцілити по аеродромах західних областей
🤬У Львові російська ракета влучила у двір дитячого садка, — повідомив мер Андрій Садовий.
На щастя, обійшлося без жертв. Пошкоджено понад 100 помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитсадок.
4 людини отримують медичну допомогу.
Звуки вибухів було чутно і на Прикарпатті. Працювала наша ППО. Уламки ракети потрапили на приватне подвір’я, пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок. Постраждалих нема.
Троє загиблих у Луцьку внаслідок удару рф вночі.
Також були ракетні удари по Черкащині: у Смілі – влучання по приватному підприємству та медзакладу. Без жертв, – ОВА. А у Дніпрі – двоє поранених.
Слова вдячності нашим захисникам, які боронять наші землю та небо!
Ворогом було застосовано:
— КРПБ Х-101/555 запущені Ту-95 з пускових рубежів над Волгодонськом;
— Балістичні ракети комплексів С-300.
— Широке застосовуння засобів радіоелектронної боротьби.
Ворог намагався завдати удару по ряду стратегічних військових об’єктів.