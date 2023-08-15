Західні області України зазнали масованого обстрілу. Є загиблі

Сьогодні вдосвіта західні області України зазнали масованого обстрілу.

❗️Повідомляють, що ворог намагався поцілити по аеродромах західних областей

🤬У Львові російська ракета влучила у двір дитячого садка, — повідомив мер Андрій Садовий.

На щастя, обійшлося без жертв. Пошкоджено понад 100 помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитсадок.

4 людини отримують медичну допомогу.



Звуки вибухів було чутно і на Прикарпатті. Працювала наша ППО. Уламки ракети потрапили на приватне подвір’я, пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок. Постраждалих нема.



Троє загиблих у Луцьку внаслідок удару рф вночі.

Також були ракетні удари по Черкащині: у Смілі – влучання по приватному підприємству та медзакладу. Без жертв, – ОВА. А у Дніпрі – двоє поранених.

Слова вдячності нашим захисникам, які боронять наші землю та небо!

Ворогом було застосовано:

— КРПБ Х-101/555 запущені Ту-95 з пускових рубежів над Волгодонськом;

— Балістичні ракети комплексів С-300.

— Широке застосовуння засобів радіоелектронної боротьби.

Ворог намагався завдати удару по ряду стратегічних військових об’єктів.